В Красноярске пешеход погиб под колесами автомобиля на регулируемом переходе

По предварительным данным Госавтоинспекции, 25-летний водитель автомобиля «Лада» ехал по улице Волжской на разрешающий сигнал светофора. В районе дома № 63Д он сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «красный».