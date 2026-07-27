В Красноярске пешеход погиб под колесами автомобиля на регулируемом переходе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе минувшей ночью произошла трагедия.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 25-летний водитель автомобиля «Лада» ехал по улице Волжской на разрешающий сигнал светофора. В районе дома № 63Д он сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «красный».
Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Его личность и возраст в настоящее время устанавливаются.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по краю.