В Прикамье прибыл новый глава Пермской митрополии РПЦ

17 июля Священный синод РПЦ удовлетворил просьбу Мефодия об отставке с поста главы Пермской митрополии в связи с достижением 75-летнего возраста. «Синод постановил выразить благодарность митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за понесенные многолетние труды по управлению Пермской митрополией и Пермской епархией и определить для него местом пребывания на покое Москву с получением содержания от Пермского епархиального управления», — сказано в сообщении пресс-службы РПЦ. Митрополит Мефодий руководил Пермской митрополией РПЦ с марта 2010 года.