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В Прикамье прибыл новый глава Пермской митрополии РПЦ

Новый глава Пермской митрополии РПЦ епископ Пермский и Кунгурский Игнатий прибыл в Пермь. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Источник: Коммерсантъ

Новый глава Пермской митрополии РПЦ епископ Пермский и Кунгурский Игнатий прибыл в Пермь. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Нового главу Пермской митрополии встречали представители духовенства и первый замруководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. В Свято-Троицком кафедральном соборе епископ Игнатий совершил молебен. В Пермском епархиальном управлении бывший глава Пермской митрополии Мефодий передал дела новому руководителю.

17 июля Священный синод РПЦ удовлетворил просьбу Мефодия об отставке с поста главы Пермской митрополии в связи с достижением 75-летнего возраста. «Синод постановил выразить благодарность митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за понесенные многолетние труды по управлению Пермской митрополией и Пермской епархией и определить для него местом пребывания на покое Москву с получением содержания от Пермского епархиального управления», — сказано в сообщении пресс-службы РПЦ. Митрополит Мефодий руководил Пермской митрополией РПЦ с марта 2010 года.

Новым митрополитом Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии избран епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.