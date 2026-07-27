На улице Дубровинского в Красноярске запретят левые повороты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 28 июля на улице Дубровинского изменится схема движения транспорта. На участке от Коммунального моста до улицы Карла Маркса запретят левые повороты к зданиям и на прилегающие территории, включая платную парковку на съезде с Коммунального моста.