На улице Дубровинского в Красноярске запретят левые повороты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 28 июля на улице Дубровинского изменится схема движения транспорта. На участке от Коммунального моста до улицы Карла Маркса запретят левые повороты к зданиям и на прилегающие территории, включая платную парковку на съезде с Коммунального моста.
По расчетам специалистов, отказ от левых поворотов позволит увеличить пропускную способность улицы Дубровинского и улучшить дорожную ситуацию в Центральном районе.
Новые дорожные знаки начнут устанавливать с 28 июля 2026 года. Измененная схема движения вводится на постоянной основе, сообщили в мэрии.