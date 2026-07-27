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В Хабаровске хозяин привёз 36 животных без ветдокументов

При проверке также обнаружили повреждённый забор и незарегистрированных животных.

В Хабаровске владелец личного подсобного хозяйства привёз для содержания и разведения двух коров и 34 овец, не оформив необходимые ветеринарные сопроводительные документы, Россельхознадзор объявил ему предостережение.

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, о ввозе животных в регион специалисты узнали от управления ветеринарии правительства Хабаровского края. При проверке выяснилось, что сведения о перемещении скота не были оформлены в информационной системе Россельхознадзора.

По закону перевозить сельскохозяйственных животных можно только с ветеринарными сопроводительными документами.

На этом нарушения не закончились. Инспектор обнаружил в ограждении хозяйства повреждённые участки, через которые на территорию могли проникнуть дикие животные. Кроме того, коровы и овцы владельца не были зарегистрированы в компоненте «Хорриот» — информационной системе учёта животных.

Владельцу ЛПХ объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

Всего с начала 2026 года Россельхознадзор провёл в Хабаровском крае 221 выездное обследование личных подсобных хозяйств. По их итогам владельцам выдали 36 предостережений.