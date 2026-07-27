В Хабаровске хозяин привёз 36 животных без ветдокументов

В Хабаровске владелец личного подсобного хозяйства привёз для содержания и разведения двух коров и 34 овец, не оформив необходимые ветеринарные сопроводительные документы, Россельхознадзор объявил ему предостережение.
Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, о ввозе животных в регион специалисты узнали от управления ветеринарии правительства Хабаровского края. При проверке выяснилось, что сведения о перемещении скота не были оформлены в информационной системе Россельхознадзора.
По закону перевозить сельскохозяйственных животных можно только с ветеринарными сопроводительными документами.
На этом нарушения не закончились. Инспектор обнаружил в ограждении хозяйства повреждённые участки, через которые на территорию могли проникнуть дикие животные. Кроме того, коровы и овцы владельца не были зарегистрированы в компоненте «Хорриот» — информационной системе учёта животных.
Владельцу ЛПХ объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.
Всего с начала 2026 года Россельхознадзор провёл в Хабаровском крае 221 выездное обследование личных подсобных хозяйств. По их итогам владельцам выдали 36 предостережений.