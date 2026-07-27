В Хабаровске хозяин привёз 36 животных без ветдокументов

На этом нарушения не закончились. Инспектор обнаружил в ограждении хозяйства повреждённые участки, через которые на территорию могли проникнуть дикие животные. Кроме того, коровы и овцы владельца не были зарегистрированы в компоненте «Хорриот» — информационной системе учёта животных.