В соседних с Пермским краем регионах объявили режим «Ракетная опасность»

Режим «Ракетная опасность» объявили в соседних регионах Пермского края.
27 июля в 8:21 Министерство территориальной безопасности Прикамья объявило в регионе режимы «Ракетная опасность» и «Ковёр». В аэропорту «Большое Савино» временно ограничили приём и выпуск воздушных судов.
Также особые режимы ввели в соседних регионах. В Свердловской, Кировской, Челябинской областях и Республике Татарстан действует «Ракетная опасность». В Удмуртии объявили риск атаки ракет и дронов.
В Ижевске, Кирове, Казане и Екатеринбурге закрыты аэропорты. Самолёты перенаправляют в безопасные зоны.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что ракеты атаковали крупное предприятие в Кирове. В результате удара пострадало 32 человека, 6 из них погибли на месте. В области объявили траур.