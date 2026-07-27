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В соседних с Пермским краем регионах объявили режим «Ракетная опасность»

В Прикамье также введён режим «Ковёр».

Режим «Ракетная опасность» объявили в соседних регионах Пермского края.

27 июля в 8:21 Министерство территориальной безопасности Прикамья объявило в регионе режимы «Ракетная опасность» и «Ковёр». В аэропорту «Большое Савино» временно ограничили приём и выпуск воздушных судов.

Также особые режимы ввели в соседних регионах. В Свердловской, Кировской, Челябинской областях и Республике Татарстан действует «Ракетная опасность». В Удмуртии объявили риск атаки ракет и дронов.

В Ижевске, Кирове, Казане и Екатеринбурге закрыты аэропорты. Самолёты перенаправляют в безопасные зоны.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что ракеты атаковали крупное предприятие в Кирове. В результате удара пострадало 32 человека, 6 из них погибли на месте. В области объявили траур.

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