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В Ростове открыли горячую линию для жителей пострадавшего дома от атаки БПЛА

Жителей поврежденного дома в Ростове разместили в пункте временного пребывания.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону, где в результате воздушной атаки был поврежден многоквартирный дом, организована горячая линия по телефону +7 863 251−05−95. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

На месте пострадавшим оказывают всю необходимую помощь: развернут пункт временного размещения со спальными местами, горячими напитками и питанием.

К дому также направили автобусы — они служат временными пунктами обогрева для эвакуированных жителей.

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