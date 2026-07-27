Красноярцев приглашают на спортивный праздник

Гости могут открыть для себя спорт и благодаря показательным выступлениям по гимнастике, карате, футболу и ушу. Зарядку для гостей проведут участники шоу на ТНТ «Титаны», а девушки смогут посетить тренировку по мягкой растяжке. Не обойдётся и без традиционных народных игр: городки, классики, палка-банка.