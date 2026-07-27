Красноярцев приглашают на спортивный праздник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодный День физкультурника пройдёт 8 августа на острове Татышев. В этом году праздник приурочено к Году Единства народов России.
Праздничный день начнется в 10:30 с выступления кавер-группы, которая задаст тон всему мероприятию. Торжественное открытие с участием творческих коллективов и официальных лиц запланировано на 11:00.
После торжественной части желающие смогут опробовать свои силы в соревнованиях по настольному теннису, волейболу, лапте и в семейных стартах «Движение первых».
Помимо этого, в рамках праздника пройдут спартакиады среди муниципальных служащих и участников ВФСО «Трудовые резервы», а также сдача нормативов ГТО.
Гости могут открыть для себя спорт и благодаря показательным выступлениям по гимнастике, карате, футболу и ушу. Зарядку для гостей проведут участники шоу на ТНТ «Титаны», а девушки смогут посетить тренировку по мягкой растяжке. Не обойдётся и без традиционных народных игр: городки, классики, палка-банка.
В 14:00 начнётся торжественное закрытие и награждение победителей, сообщает «Центр спортивных клубов».
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