В Калининграде у двух домов сложной планировки одновременно загорелась крыша

В Калининграде на ул. Каштановая аллея загорелась кровля одноэтажного кирпичного дома с мансардой. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 26 июля в 19:05. Огонь охватил площадь в 130 «квадратов» и уничтожил кровлю и частично мансардное помещение. Пламя тушили 22 человека при поддержке 5 спецмашин.
В СНТ «Железнодорожник», которое расположено в Московском районе Калининграда, одновременно начался пожар в одноэтажном доме с мансардой сложной планировки. Огонь тушили 16 человек и 3 единицы техники, 40 квадратных метров крыши всё равно прогорело. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше