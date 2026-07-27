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В Калининграде у двух домов сложной планировки одновременно загорелась крыша

Здания расположены в разных частях областного центра.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Каштановая аллея загорелась кровля одноэтажного кирпичного дома с мансардой. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 26 июля в 19:05. Огонь охватил площадь в 130 «квадратов» и уничтожил кровлю и частично мансардное помещение. Пламя тушили 22 человека при поддержке 5 спецмашин.

В СНТ «Железнодорожник», которое расположено в Московском районе Калининграда, одновременно начался пожар в одноэтажном доме с мансардой сложной планировки. Огонь тушили 16 человек и 3 единицы техники, 40 квадратных метров крыши всё равно прогорело. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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