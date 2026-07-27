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Силы ПВО уничтожили девять беспилотников над Воронежской областью

Гусев: силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА над Воронежской областью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА над Воронежской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО… были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что БПЛА уничтожены над одним городским округом и четырьмя районами области.

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