Силы ПВО уничтожили девять беспилотников над Воронежской областью

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА над Воронежской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО… были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что БПЛА уничтожены над одним городским округом и четырьмя районами области.
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