Более 200 нижегородских школьников отдохнули по программе «Умные каникулы»

В Нижегородской области завершается летняя образовательная программа «Умные каникулы», которая на протяжении двух месяцев работала на базе регионального центра «Вега». Об этом сообщает министерство образования Нижегородской области.
За это время в девяти тематических сменах приняли участие более 200 школьников региона в возрасте от 6 до 14 лет. Программа объединила образование, творчество и активный отдых на площадке Центра, расположенного в парке «Швейцария».
Каждая из девяти недельных смен была посвящена одной из ключевых ценностей: добрососедству, сопричастности, уважению, памяти, наследию, заботе, созиданию, гармонии и достоинству.
«Умные каникулы» — это полноценная воспитательная среда, где теория неразрывно связана с практикой, — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. — Мы сознательно выстроили программу вокруг девяти фундаментальных ценностей. Когда ребенок своими руками создает символ единства или изучает историю родного края через игру, абстрактные понятия становятся личным опытом. Особую гордость вызывает наша «Школа будущих педагогов». Старшеклассники и студенты-волонтеры, которые работают вожатыми, получают здесь первую настоящую профессию наставника. Для многих ребят этот опыт становится определяющим при выборе педагогического вуза. Уверен, что навыки командной работы, ответственности и эмпатии, полученные за эти недели, станут для участников надежным фундаментом на всю жизнь", — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Программа 2026 года позволила детям прожить каждую ценность через конкретные дела: экологические квизы, мастер-классы по созданию символов единства, исследование истории Нижнего Новгорода и интенсивную работу в команде.
Программа включала познавательные активности, игры на свежем воздухе, выездные и пешие экскурсии, а также встречи с партнерами «Веги» — интересными людьми и организациями.
Ребята — участники смен поделились своими впечатлениями.
Шихова Маргарита, участница первой смены «Здравствуй, сосед!»: «Здесь очень хорошие вожатые и замечательные ребята. Мне особенно запомнилось плести из бисера, работать с эпоксидной смолой и делать значки. Ещё я узнала, как в Нижнем Новгороде появилась первая аптека, и историю об аптекаре».Алиса Офицерова (смена «Одна страна — одна команда»): «Мне очень понравился сегодняшний день, особенно было интересно поиграть в настолки с ребятами».Софья Алексеева (смена «Мир на ладони»): «Смена была яркой. Я научилась работать в команде, взаимодействовать с ребятами, которых раньше не знала. Тема смены — уважение к народам — раскрывалась через интересные игры и задания. С удовольствием вернусь следующим летом».Алисия Волкова: «Впечатления самые приятные. Отряд был классный, задания интересные, время пролетело весело. Больше всего любила гулять и играть на улице в горячую картошку. Были на экскурсии в культурном центре “Рекорд”, гуляли в парке, ходили на футбольное поле».
Важным элементом программы стала система мотивации и прозрачность для родителей. По итогам каждой смены участники получали сертификат об обучении, который в будущем можно использовать на конкурсных отборах в образовательные проекты региона.
Для семей был предусмотрен отдельный информационный канал в мессенджере MAX, где ежедневно публиковались фотоотчеты и новости. Родителей приглашали на ключевые мероприятия недели, а после каждого дня они могли задать любой вопрос и получить оперативную обратную связь.
По итогам каждой смены ребята получили сертификаты об обучении, который в будущем можно использовать на конкурсных отборах.
Напомним, четыре тысячи юных нижегородцев отдохнули в детских оздоровительных лагерях в середине лета.
Фото: Юрий Кузьмин, РЦ «Вега».