Более 200 нижегородских школьников отдохнули по программе «Умные каникулы»

Шихова Маргарита, участница первой смены «Здравствуй, сосед!»: «Здесь очень хорошие вожатые и замечательные ребята. Мне особенно запомнилось плести из бисера, работать с эпоксидной смолой и делать значки. Ещё я узнала, как в Нижнем Новгороде появилась первая аптека, и историю об аптекаре».Алиса Офицерова (смена «Одна страна — одна команда»): «Мне очень понравился сегодняшний день, особенно было интересно поиграть в настолки с ребятами».Софья Алексеева (смена «Мир на ладони»): «Смена была яркой. Я научилась работать в команде, взаимодействовать с ребятами, которых раньше не знала. Тема смены — уважение к народам — раскрывалась через интересные игры и задания. С удовольствием вернусь следующим летом».Алисия Волкова: «Впечатления самые приятные. Отряд был классный, задания интересные, время пролетело весело. Больше всего любила гулять и играть на улице в горячую картошку. Были на экскурсии в культурном центре “Рекорд”, гуляли в парке, ходили на футбольное поле».