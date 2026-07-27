Новосибирская прокуратура отказала в 500 внеплановых проверках

Кроме того, была скорректирована деятельность областных Минтранса, Минпромторга, жилищной инспекции, управления ветеринарии и органов муниципального контроля. В Мошковском районе по инициативе прокурора отменили десять незаконно выданных предписаний по земельному контролю, а виновных чиновников наказали в дисциплинарном и административном порядке.