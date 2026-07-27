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Новосибирская прокуратура отказала в 500 внеплановых проверках

Всего поступило 900 заявок.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области подвели итоги работы прокуратуры за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

За шесть месяцев из 900 поступивших заявок от контрольных органов надзорное ведомство отказало в согласовании более 500 внеплановых проверок. После вмешательства прокуроров контролеры отменили результаты восьми уже проведенных мероприятий, а 59 должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Кроме того, была скорректирована деятельность областных Минтранса, Минпромторга, жилищной инспекции, управления ветеринарии и органов муниципального контроля. В Мошковском районе по инициативе прокурора отменили десять незаконно выданных предписаний по земельному контролю, а виновных чиновников наказали в дисциплинарном и административном порядке.

Еще один случай произошел в жилищной инспекции. Там по представлению прокуратуры отменили результаты документарной проверки управляющей компании из-за того, что инспектор неверно выбрал объект контроля.