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В Красноярском крае открыли горячую линию по профилактике энтеровируса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 7 августа специалисты Роспотребнадзора будут консультировать жителей об опасности энтеровирусной инфекции и мерах профилактики.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 7 августа специалисты Роспотребнадзора будут консультировать жителей об опасности энтеровирусной инфекции и мерах профилактики.

Задать вопросы можно по будням по телефону 8 (391) 226−89−50. Круглосуточно работает бесплатный единый консультационный центр: 8−800−555−49−43.

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