Амур у Хабаровска поднялся выше прошлогодних значений на 134 см

Вода продолжает прибывать: за последнюю неделю уровень Амура у краевой столицы вырос на 80 см и достиг 361 см. Это на 134 см выше, чем в аналогичный период прошлого года (тогда было 227 см). Только за минувшие сутки прибавилось еще 11 см. Температура воды сейчас держится на отметке 24−25 градусов. Река уже вышла на пойму — этот порог начинается с 300 см. По прогнозам Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу к концу июля вода может подняться до 400 см. Пока ситуация остается контролируемой, но низкие участки на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский находятся в зоне риска. Для справки: неблагоприятным считается уровень 450 см, опасным — 600 см. Власти и спасатели продолжают мониторинг. Жителям прибрежных территорий рекомендуют следить за уровнем воды и быть готовыми к возможным изменениям.