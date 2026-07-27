В Челябинской области расцвела единственная зимостойкая орхидея

Своё имя растение оправдывает на все сто: оно мягко ползёт по мху с помощью длинного корневища, образуя пышные зелёные островки. Эта орхидея — настоящая северная загадка. Она единственная в России не сбрасывает зелень на зиму и спокойно уходит под снег с яркими сочными листьями, которые отмирают только весной.
Биология у цветка тоже удивительная: он не может жить без особого почвенного гриба ризоктонии, а первых бутонов приходится ждать очень долго. Орхидея распускается только на пятый год жизни, радуя крохотными белыми цветками, которые спиралью закручиваются на стебле и вслед за солнцем поворачивают свои головки.
Встретить такую красоту — большая удача, ведь гудайера занесена в Красную книгу Челябинской области. К тому же она крайне привередлива к дому и приживается только в заповедных лесах, где деревьям уже больше ста лет.
Кстати, в Челябинской области с 1 августа изменится стоимость входа на территорию национального парка «Таганай». Согласно приказу директора нацпарка Александра Кузнецова, плата за посещение для туристов увеличится с 250 до 300 рублей. Изменение тарифа утверждено в соответствии с постановлением Правительства РФ.