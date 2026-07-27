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В Челябинской области расцвела единственная зимостойкая орхидея

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области подходит к концу сезон цветения диких орхидей. Финальным аккордом этого лета стала гудайера ползучая — необычный цветок, названный в честь английского ботаника Джона Гудайера. К слову, это единственная в стране зимостойкая орхидея.

Источник: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Своё имя растение оправдывает на все сто: оно мягко ползёт по мху с помощью длинного корневища, образуя пышные зелёные островки. Эта орхидея — настоящая северная загадка. Она единственная в России не сбрасывает зелень на зиму и спокойно уходит под снег с яркими сочными листьями, которые отмирают только весной.

Биология у цветка тоже удивительная: он не может жить без особого почвенного гриба ризоктонии, а первых бутонов приходится ждать очень долго. Орхидея распускается только на пятый год жизни, радуя крохотными белыми цветками, которые спиралью закручиваются на стебле и вслед за солнцем поворачивают свои головки.

Встретить такую красоту — большая удача, ведь гудайера занесена в Красную книгу Челябинской области. К тому же она крайне привередлива к дому и приживается только в заповедных лесах, где деревьям уже больше ста лет.

Кстати, в Челябинской области с 1 августа изменится стоимость входа на территорию национального парка «Таганай». Согласно приказу директора нацпарка Александра Кузнецова, плата за посещение для туристов увеличится с 250 до 300 рублей. Изменение тарифа утверждено в соответствии с постановлением Правительства РФ.