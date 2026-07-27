В Челябинской области расцвела единственная зимостойкая орхидея

Биология у цветка тоже удивительная: он не может жить без особого почвенного гриба ризоктонии, а первых бутонов приходится ждать очень долго. Орхидея распускается только на пятый год жизни, радуя крохотными белыми цветками, которые спиралью закручиваются на стебле и вслед за солнцем поворачивают свои головки.