Самое крупное скопление чаек в континентальной Европе зафиксировано на заводе под Минском

Крупнейшее скопление чаек в континентальной Европе находится на заводе под Минском. Подробности рассказали в эфире «Первого информационного телеканала».
Эпицентр скопления чаек находится в агрогородке Гатово, расположенном в нескольких километрах от МКАД. На крыше кожевенного завода ученые зафиксировали самое крупное скопление чаек в континентальной Европе.
Рабочие завода не рады подобному соседству. Особая причина состоит в том, что птичий помет содержит едкую кислоту, которая буквально за считанные часы буквально выжигает лак на кузовах автомобилей. Кроме того, птицы каждый день совершают рейды на свалки, в мусорные баки и водоемы. Все перечисленное — идеальная кормовая база для чаек.
Орнитологами ведется наблюдение за колонией птиц с 2000-х годов. Постепенно птицы из агрогородка перебрались на крыши домов Минска. Высотки напоминают чайкам скалы, а водоемы заменяют море.
— Гнездование чаек на крышах, особенно в континентальной части Европа, — это довольно новое явление. У нас они начали селиться на крышах с конца прошлого столетия, около 25 лет назад. Оказалось, что именно человек стал самой главной причиной того, что чайки здесь, — пояснила заведующая лабораторией орнитологии Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Ирина Самусенко.
Специалист обратила внимание и на строительство водохранилищ, которые также повлияли на переселение чаек в город. В Беларуси сейчас зарегистрировано 16 видов чаек.
Но помимо порчи имущества и шума птицы приносят пользу экологии города и сельскому хозяйству.
— Для человека это первые помощники. Даже в поедании человеческих отходов заключается важная санитарная роль этой группы птиц. Изучая питание птиц, мы видим, что они поедают огромное количество грызунов, вредителей сельского хозяйства, насекомых, — уточняет Самусенко.
Снизить количество чаек в минских жилых кварталах возможно, над этим работают специалисты. Консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елизавета Реут одним из основных способов название ликвидацию мест гнездования в разрешенный период времени: с 15 августа по 15 февраля.
Реут добавила, что также следует своевременно вывозить мусор, ограничить или же запретить подкармливать птиц и бездомных животных. Кроме того, можно установить электрические отпугиватели, которые воспроизводят крики тревоги чаек и других птиц.
Переход на закрытые мусорные модули, а также отказ от подкармливания диких птиц — единственный гуманный способ заставить чаек улететь на природные водоемы из спальных районов белорусской столицы.
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