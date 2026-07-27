Самое крупное скопление чаек в континентальной Европе зафиксировано на заводе под Минском

— Гнездование чаек на крышах, особенно в континентальной части Европа, — это довольно новое явление. У нас они начали селиться на крышах с конца прошлого столетия, около 25 лет назад. Оказалось, что именно человек стал самой главной причиной того, что чайки здесь, — пояснила заведующая лабораторией орнитологии Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Ирина Самусенко.