В Красноярске ночью на пешеходном переходе сбили насмерть мужчину

По предварительным данным, двадцатипятилетний водитель за рулём «Лады» двигался по улице Волжской, когда горел зелёный свет. В районе дома № 63д на его пути внезапно появился пешеход, который переходил дорогу по регулируемому переходу. Но, вопреки правилам, на красный сигнал.