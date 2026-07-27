Аферисты крадут деньги пользователей, предлагая посмотреть «Одиссею»

«Эксперты обнаружили две мошеннических схемы, нацеленных на русскоязычных пользователей. В рамках одной из схем мошенники создают фальшивые сайты с предложением практически бесплатно посмотреть новую “Одиссею”. На нем пользователю предлагают оформить подписку за 12 рублей. После введения данных банковской карты со счета сначала действительно списывается обозначенная сумма, но затем несколькими траншами — все оставшиеся средства», — сообщили в компании.