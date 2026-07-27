Знаменитое озеро лотосов расцвело под Хабаровском

Озеро лотосов под Хабаровском снова радует жителей и гостей краевой столицы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в Галкино расцвело одно из семи чудес региона — лотос Комарова. К тому же территорию у озера благоустроили, поэтому любоваться редчайшими цветами можно с комфортом.
Добраться до достопримечательности несложно — любой навигатор знает это место. На личном автомобиле из центра Хабаровска путь займет минут 40, даже с учетом ремонтных работ на федеральной трассе.
Специально для посетителей озера, которых много даже в будний день, в селе Галкино скальником отсыпали подъездные пути и обустроили разворотную площадку. От нее до озера рукой подать. Вдоль берега проложили удобные пешеходные дорожки и построили смотровые площадки. Поставили скамейки.
И вот оно — целое озеро, покрытое нежными розовыми цветами. До некоторых можно дотянуться. Правда, сорвать на память кувшинку нельзя: лотос Комарова занесен в Красную книгу. Да и умирает цветок почти моментально.
Цветы высокие, и, кажется, что они стоят стеной, а их листья просто огромные — в ладонь не поместятся. При малейшем дуновении ветра озеро будто оживает и становится похожим на покрывало, на котором природа создала причудливую вышивку.
Кстати, в азиатской культуре существует поверье: «Увидевший лотос будет счастливым весь год».
И за этим счастьем не нужно ехать далеко. Достаточно побывать в Галкино и зарядиться невероятной энергией от цветения реликтового растения. А заодно и сделать множество чудесные снимков на память.