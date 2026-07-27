В Красноярском крае за три дня выявили почти 180 нарушений миграционного законодательства

Всего за время рейдов выявили 179 нарушений миграционного законодательства. Чаще всего фиксировались нарушения правил пребывания в России, незаконная трудовая деятельность иностранных граждан и случаи, когда работодатели привлекали мигрантов к работе с нарушением закона.