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В Красноярском крае за три дня выявили почти 180 нарушений миграционного законодательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае подвели итоги масштабных проверок, которые проходили с 14 по 16 июля.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае подвели итоги масштабных проверок, которые проходили с 14 по 16 июля.

Всего за время рейдов выявили 179 нарушений миграционного законодательства. Чаще всего фиксировались нарушения правил пребывания в России, незаконная трудовая деятельность иностранных граждан и случаи, когда работодатели привлекали мигрантов к работе с нарушением закона.

По итогам проверок 42 мигрантов выдворили, еще 19 запретили въезд в страну. Для 38 человек сократили сроки временного пребывания.

Кроме того, в отношении работодателей составили 30 административных протоколов за незаконное привлечение иностранных работников. Общая сумма назначенных штрафов превысила 1,7 млн рублей.