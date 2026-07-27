В Красноярском крае за три дня выявили почти 180 нарушений миграционного законодательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае подвели итоги масштабных проверок, которые проходили с 14 по 16 июля.
Всего за время рейдов выявили 179 нарушений миграционного законодательства. Чаще всего фиксировались нарушения правил пребывания в России, незаконная трудовая деятельность иностранных граждан и случаи, когда работодатели привлекали мигрантов к работе с нарушением закона.
По итогам проверок 42 мигрантов выдворили, еще 19 запретили въезд в страну. Для 38 человек сократили сроки временного пребывания.
Кроме того, в отношении работодателей составили 30 административных протоколов за незаконное привлечение иностранных работников. Общая сумма назначенных штрафов превысила 1,7 млн рублей.