В Пермском крае отменен режим «Ракетная опасность»

Как сообщает краевой минтербез, на территории Прикамья отменен режим «Ракетная опасность». Он действовал с 8:21. Об прилетах беспилотников и ракет по инфраструктуре региона не сообщалось.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше