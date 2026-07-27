Крестные ходы. Как проходит День Крещения Руси в современной России?

Собственное крещение Владимир принял при драматических обстоятельствах. В 988 году он осадил и захватил византийский город Херсонес (Корсунь) в Крыму и потребовал у императоров-соправителей руки их сестры, царевны Анны, угрожая в противном случае походом на Константинополь. Когда царевна прибыла в город с духовенством, Владимир неожиданно ослеп; исцеление, по преданию, наступило только после крещения — и это чудо укрепило его в решении принять новую веру.