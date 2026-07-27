Крестные ходы. Как проходит День Крещения Руси в современной России?

28 июля 2026 года в России отмечают День Крещения Руси — памятную дату, посвящённую одному из ключевых событий отечественной истории. В 988 году князь Владимир Святославич принял христианство и сделал православие государственной религией, определив тем самым духовный и культурный путь страны на много веков вперёд. Рассказываем об истории праздника, судьбе князя Владимира и значении Крещения Руси. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
День Крещения Руси в 2026 году.
День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году Федеральным законом «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России”». Инициатором придания этому историческому событию официального статуса выступила Русская православная церковь.
Дата 28 июля выбрана не случайно: в этот день церковь чтит память равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси, известного также как Владимир Великий и Владимир Красное Солнышко. Само же событие не имеет точной календарной даты, поэтому день памяти самого князя стал символической точкой отсчёта.
В современной России День Крещения Руси отмечают проведением торжественных богослужений и праздничных литургий в православных храмах, общенациональным колокольным звоном, крестными ходами, молебнами у памятников князю Владимиру, а также культурно-просветительскими мероприятиями.
Кроме того, в ряде городов проходят официальные церемонии с участием представителей Русской православной церкви и органов государственной власти, посвящённые памяти князя Владимира и историческому значению Крещения Руси.
История Крещения Руси.
Владимир Святославич был младшим сыном киевского князя Святослава и внуком равноапостольной княгини Ольги, ещё в середине X века принявшей христианство в Константинополе. После смерти отца земли Руси были разделены между тремя сыновьями: Ярополку достался Киев, Олегу — древлянская земля, а Владимиру — Новгород. В междоусобной борьбе Владимир одержал победу над братьями и в 978 году стал великим князем киевским.
По летописному преданию, в 986 году к Владимиру прибыли посольства сразу нескольких религий: волжские булгары предлагали ислам, немцы — католичество, хазары — иудаизм, а византийский философ — православие. Ислам князь отверг из-за запрета на вино, сказав, что «веселие Руси есть пити», иудаизм — узнав, что сам Бог рассеял евреев по чужим землям за их грехи. Больше всего Владимира впечатлил рассказ греческого проповедника, показавшего князю икону Страшного суда.
Не решившись довериться одним лишь словам, Владимир отправил собственных послов, чтобы те своими глазами увидели богослужения разных религий. Наибольшее впечатление на них произвела литургия в константинопольском соборе Святой Софии: вернувшись, послы признались князю, что не понимали, где находятся — на небе или на земле, настолько прекрасным показалось им греческое богослужение.
Собственное крещение Владимир принял при драматических обстоятельствах. В 988 году он осадил и захватил византийский город Херсонес (Корсунь) в Крыму и потребовал у императоров-соправителей руки их сестры, царевны Анны, угрожая в противном случае походом на Константинополь. Когда царевна прибыла в город с духовенством, Владимир неожиданно ослеп; исцеление, по преданию, наступило только после крещения — и это чудо укрепило его в решении принять новую веру.
Вернувшись в Киев уже христианином, Владимир крестил свою дружину и бояр, а затем повелел свергнуть языческих идолов. Массовое крещение киевлян состоялось в водах Днепра в 988 году, после чего христианство стало распространяться по всей Руси, начали возводить храмы.
Молитва князю Владимиру.
Князю Владимиру, крестившему Русь, молятся об укреплении веры, о духовном просвещении, а также о мире и благополучии Отечества. Как крестителя Руси и мудрого правителя его почитают как небесного покровителя народа, просвещения и христианской жизни.
К равноапостольному князю также обращаются с молитвой о наставлении на истинный путь, вспоминая, как он сам, пройдя путь от язычника до просветителя целого народа, сумел коренным образом изменить свою жизнь и жизнь всей Руси.