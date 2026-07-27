Легкоатлет из Хабаровска выиграл чемпионат России

Хабаровчанин Александр Николаев стал обладателем золотой медали чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования завершились вчера в Екатеринбурге. Сегодня чемпионат страны — главный старт для российских легкоатлетов. Эти соревнования помогают развитию спорта и вместе с поддержкой спортсменов является ключевыми целями госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Александр стал лучшим в спринтерском забеге на 200 метров. Его результат 20.56 секунды. Как отметил сам спортсмен, результат получился хорошим, близким к личному рекорду, несмотря на встречный ветер.
«Стать чемпионом России было для меня одной из главных задач в моей спортивной карьере. Последние 5 лет занимал призовые места, но всё же не был первым. Наконец-то это свершилось, я безумно этому рад, не передать слов», — рассказал Александр Николаев.
Свою девятую золотую медаль на летних чемпионатах России завоевала Екатерина Конева. Воспитанница хабаровской школы легкой атлетики победила в тройном прыжке с результатом 14.23 метра и вернула себе титул лучшей спортсменки страны.
«Борьба была классная, может быть результаты не самые большие, но финал складывался очень интересно. Наша борьба с Дарьей Нидбайкиной пощекотала всем нервы», — отметила Екатерина Конева.
Также отметим второе место Андрея Родикова в соревнованиях по десятиборью. Комсомольчанин набрал 7590 баллов и уступил только Александру Комарову.
Второе место у Андрея Родикова в соревнованиях по десятиборью. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики.
Виктория Баркова, заняла 8 место в прыжках в длину. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики.
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Также в число сильнейших легкоатлетов страны вошли Дарья Шинкевич, ставшая четвертой в толкании ядра, и Виктория Баркова, занявшая 8 место в прыжках в длину. Этот результат позволяет спортсменам пройти отбор на Спартакиаду народов России. Соревнования по легкой атлетике состоятся с 19 по 23 августа в Челябинске.