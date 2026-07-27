На месторождении в Восточной Сибири открылся новый вахтовый жилой комплекс

Здесь можно не только отдыхать после рабочей смены, но и с комфортом проводить свободное время. Многофункциональный комплекс включает жилые комнаты, офисные пространства, спортивный зал, банный и прачечный блоки, а также уютные зоны для питания и общения. Жилая часть здания оснащена удобной мебелью, современной бытовой техникой, системами кондиционирования и теплыми полами. На всей территории комплекса доступны скоростной Wi-Fi и спутниковое телевидение.