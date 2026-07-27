На месторождении в Восточной Сибири открылся новый вахтовый жилой комплекс

Новый современный жилой комплекс для сотрудников, работающих вахтовым методом на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири, построила компания «Газпром нефть».
Он рассчитан на 200 человек и обеспечивает комфортные условия для жизни, работы и отдыха вдали от городской инфраструктуры.
Жилой комплекс на Игнялинском месторождении построен с применением каркасно-панельных решений: стены и каркас изготовлены в заводских условиях и собраны на участке как конструктор. Такой подход позволил строителям обеспечить скорость и высокое качество монтажа здания.
Здесь можно не только отдыхать после рабочей смены, но и с комфортом проводить свободное время. Многофункциональный комплекс включает жилые комнаты, офисные пространства, спортивный зал, банный и прачечный блоки, а также уютные зоны для питания и общения. Жилая часть здания оснащена удобной мебелью, современной бытовой техникой, системами кондиционирования и теплыми полами. На всей территории комплекса доступны скоростной Wi-Fi и спутниковое телевидение.
Как рассказали в компании, ранее на приемо-сдаточном пункте Чонской группы месторождений был открыт вахтовый жилой комплекс на 50 мест. Он представляет собой комплекс современных блочно-модульных домов, которые приходят на смену вагон-городкам, где традиционно размещались нефтяники на ранних этапах разработки месторождений. Новый подход позволяет минимизировать затраты на инженерную подготовку, сократить площадь застройки и ускорить монтаж зданий.
Фото: Пресс-служба «Газпром нефти».
— Мы создаем удобную социально-бытовую инфраструктуру на месторождениях. Современные технологии позволяют в короткие сроки обустраивать жилые комплексы и оснащать их всем необходимым для комфортной работы и отдыха в удаленных регионах. Высокое качество условий труда и возможности для профессионального развития делают предприятие привлекательным работодателем для молодежи. Примерно треть коллектива — молодые сотрудники, многие из которых выбрали вахтовый метод, — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.