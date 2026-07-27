«Магнит» и «Яндекс» удвоят число рекламных экранов в магазинах Воронежа

Воронеж в июле вошел в число восьми городов, где «Яндекс» начал продавать рекламу на экранах в «Магнитах» через сервис «Яндекс Директ». Размещение также стало доступно в Ростове-на-Дону, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске. Совокупно в этих восьми городах рекламодателям предлагается более 400 экранов. Ранее цифровую наружную рекламу через «Яндекс Директ» можно было размещать только в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области. По данным компании, сеть в этих четырех регионах включает более 5 тыс. экранов.