Ветеринар развеяла миф о том, что все собаки умеют и любят плавать

Многие считают, что спасательные жилеты нужны только маленьким собакам. Но они полезны и крупным питомцам — особенно на лодке или при длительном плавании. Даже хорошо плавающая собака может устать от волн или течения. Жилеты особенно актуальны для щенков, пожилых собак и пород, которым плавание дается сложнее.