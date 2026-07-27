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Сильный дождь, град и шквалистый ветер: какой будет погода в Калининграде и области 27 июля

К вечеру понедельника стихия немного успокоится.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде утром и днём в понедельник, 27 июля, ожидается сильный дождь и шквалистый западный ветер с порывами до 15−20 м/с. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.

В некоторых районах региона возможно выпадения града диаметром 1−2 см. К вечеру непогода стихнет, но вероятность дождей сохранится. Температура воздуха +18…20 градусов.

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