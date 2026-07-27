Сильный дождь, град и шквалистый ветер: какой будет погода в Калининграде и области 27 июля

В Калининграде утром и днём в понедельник, 27 июля, ожидается сильный дождь и шквалистый западный ветер с порывами до 15−20 м/с. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В некоторых районах региона возможно выпадения града диаметром 1−2 см. К вечеру непогода стихнет, но вероятность дождей сохранится. Температура воздуха +18…20 градусов.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше