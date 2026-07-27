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Банк России и аналитики обновили свое видение второго полугодия 2026 года

ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики на 2026 год. Теперь регулятор ожидает роста ВВП в пределах 0−1% против апрельского прогноза 0,5−1,5%, а инфляцию по итогам года — на уровне 6−7% вместо ожидавшихся ранее 4,5−5,5%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговле и платежному балансу.

ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики на 2026 год. Теперь регулятор ожидает роста ВВП в пределах 0−1% против апрельского прогноза 0,5−1,5%, а инфляцию по итогам года — на уровне 6−7% вместо ожидавшихся ранее 4,5−5,5%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговле и платежному балансу.

Новый прогноз стал оценкой первого полугодия, в течение которого экономика заметно замедлилась. При этом картина к середине года остается неоднозначной: официальная статистика и опережающие показатели указывают на охлаждение экономической активности, но в июне—июле часть опросных индикаторов фиксирует улучшение оценок индустрии, а частное потребление растет.

Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, причиной пересмотра прогноза стало изменение оценки сразу нескольких факторов — предложения, внешних условий, бюджетной политики и инфляционных рисков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Между стабилизацией и легким спадом».

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