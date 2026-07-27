23 года провела в бегах после приговора хабаровская наркосбытчица

История началась в 2002 году. Центральный суд Хабаровска приговорил женщину к пяти годам лишения свободы за распространение и сбыт наркотиков в Комсомольске-на-Амуре. Однако до вступления приговора в законную силу осужденная нарушила подписку о невыезде и скрылась.