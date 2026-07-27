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23 года провела в бегах после приговора хабаровская наркосбытчица

В 2002 году женщина получила пять лет колонии за сбыт наркотиков в Комсомольске-на-Амуре, но скрылась до вступления приговора в силу.

Жительницу Хабаровского края, которая около 23 лет находилась в федеральном розыске, задержали сотрудники УФСИН России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из Кемеровской области — Кузбасса. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.

История началась в 2002 году. Центральный суд Хабаровска приговорил женщину к пяти годам лишения свободы за распространение и сбыт наркотиков в Комсомольске-на-Амуре. Однако до вступления приговора в законную силу осужденная нарушила подписку о невыезде и скрылась.

Следующие два десятилетия она старалась не попадаться правоохранителям: меняла съемные квартиры и избегала контактов с полицией и другими ведомствами. При этом розыск не прекращался.

Оперативники УФСИН установили, что женщина могла незаконно изменить документы и персональные данные. Позднее она оказалась под стражей в Красноярском крае за другое преступление, но уже под новым именем.

Сотрудники УФСИН Хабаровского края передали коллегам в Кузбассе фотографии и другие установочные данные разыскиваемой. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что женщина, известная под новыми данными, и осужденная З. — один и тот же человек.

В ходе задержания она призналась, что после побега из Комсомольска-на-Амуре уехала в Красноярский край и незаконно изменила свои данные, под которыми проживала долгие годы.

Теперь 23-летнему побегу от наказания пришел конец.