Филипп Киркоров порекомендовал Анне Пересильд не читать комментарии в соцсетях

— Не читать комментарии. Мои дети растут в этом же режиме. Они не читают комментарии и не реагируют на них. Либо реагируют, но с юмором и иронией, как это делает Алла-Виктория. Она прекрасно ведет свои ироничные блоги и смеется в лицо хейтерам, — заявил Киркоров в беседе с News.ru.