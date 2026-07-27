Филипп Киркоров порекомендовал Анне Пересильд не читать комментарии в соцсетях

Певец Филипп Киркоров поддержал 17-летнюю актрису Анну Пересильд, которая столкнулась с волной критики после поступления в Московскую школу кино. Пользователи соцсетей обвинили начинающую артистку в том, что она поступила «по блату».
Музыкант встал на сторону Пересильд и дал ей простой совет: не обращать внимания на хейт и продолжать заниматься своим делом.
— Не читать комментарии. Мои дети растут в этом же режиме. Они не читают комментарии и не реагируют на них. Либо реагируют, но с юмором и иронией, как это делает Алла-Виктория. Она прекрасно ведет свои ироничные блоги и смеется в лицо хейтерам, — заявил Киркоров в беседе с News.ru.
До этого 17-летняя Пересильд прокомментировала обвинения в том, что она поступила в Московскую школу кино «по блату». Для обучения актриса выбрала частное учебное заведение, где стоимость программы «Актер кино и сериалов» составляет от 850 до 935 тысяч рублей в год.
За Пересильд вступилась и актриса Дарья Мороз. Она заявила, что девушка пропустила конкурс из-за съемочной экспедиции, однако она проходила отборочные туры, на которых показала достойные результаты.