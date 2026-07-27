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Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов введены во всех областях Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Самая напряженная пожароопасная обстановка сложилась в Гомельской области, где в двух районах — Брагинском и Хойникском — введены строгие запреты из-за четвертого класса опасности. В остальных регионах Гомельщины, кроме Жлобинского, Мозырского и Рогачевского, действуют ограничения на посещение лесов.

Территория Могилевской области целиком окрашена на карте Минлесхоза желтым цветом, это значит, что там также введены ограничения.

В Витебской области схожая ситуация: открытыми считаются только Лепельский и Чашникский районы, остальные под ограничениями.

В Гродненской области открытых районов гораздо больше, это Берестовицкий, Волковысский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский и Сморгонский. В остальных районах области введены ограничения из-за риска лесных пожаров.

В Брестской области под ограничениями Брестский, Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Каменецкий, Лунинецкий, Малоритский, Пинский и Столинский, а в других регионах можно свободно посещать леса.

В Минской области ограничения действуют только в четырех районах, среди них Борисовский, Вилейский, Солигорский и Столбцовский. Лесные массивы в остальных регионах Минщины можно посещать свободно.

Ограничения вводятся при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров. А полный запрет устанавливается, когда пожарная опасность достигает наивысшего уровня, — в таких случаях вход в лес запрещен категорически, даже пешком.