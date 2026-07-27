Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Самая напряженная пожароопасная обстановка сложилась в Гомельской области, где в двух районах — Брагинском и Хойникском — введены строгие запреты из-за четвертого класса опасности. В остальных регионах Гомельщины, кроме Жлобинского, Мозырского и Рогачевского, действуют ограничения на посещение лесов.