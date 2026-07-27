Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Самая напряженная пожароопасная обстановка сложилась в Гомельской области, где в двух районах — Брагинском и Хойникском — введены строгие запреты из-за четвертого класса опасности. В остальных регионах Гомельщины, кроме Жлобинского, Мозырского и Рогачевского, действуют ограничения на посещение лесов.
Территория Могилевской области целиком окрашена на карте Минлесхоза желтым цветом, это значит, что там также введены ограничения.
В Витебской области схожая ситуация: открытыми считаются только Лепельский и Чашникский районы, остальные под ограничениями.
В Гродненской области открытых районов гораздо больше, это Берестовицкий, Волковысский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский и Сморгонский. В остальных районах области введены ограничения из-за риска лесных пожаров.
В Брестской области под ограничениями Брестский, Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Каменецкий, Лунинецкий, Малоритский, Пинский и Столинский, а в других регионах можно свободно посещать леса.
В Минской области ограничения действуют только в четырех районах, среди них Борисовский, Вилейский, Солигорский и Столбцовский. Лесные массивы в остальных регионах Минщины можно посещать свободно.
Ограничения вводятся при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров. А полный запрет устанавливается, когда пожарная опасность достигает наивысшего уровня, — в таких случаях вход в лес запрещен категорически, даже пешком.