Спасатели МЧС вызволили женщину-инвалида из запертой ванной в Магаданской области

В Магаданской области спасатели пришли на помощь женщине с ограниченными возможностями. Утром в службу спасения поступило сообщение о том, что пенсионерка не может выйти из ванной комнаты. Входная дверь квартиры оказалась закрыта изнутри на замок. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место. С помощью слесарного инструмента они аккуратно вскрыли дверь, не повредив её. Проникнув в квартиру, сотрудники перенесли женщину на кровать и передали родственникам, которые уже ждали рядом. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.
В МЧС напоминают, что спасатели проводят вскрытие дверей только в строго определённых случаях: при наличии угрозы жизни и здоровью человека, когда взаперти оказались маленькие дети, инвалиды или пожилые люди, а также по запросу сотрудников полиции, скорой помощи или коммунальных служб. Если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации, незамедлительно звоните на единый номер экстренных служб 112.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru