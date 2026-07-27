Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели МЧС вызволили женщину-инвалида из запертой ванной в Магаданской области

Утром в Магадане спасатели вызволили женщину из запертой ванной.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области спасатели пришли на помощь женщине с ограниченными возможностями. Утром в службу спасения поступило сообщение о том, что пенсионерка не может выйти из ванной комнаты. Входная дверь квартиры оказалась закрыта изнутри на замок. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место. С помощью слесарного инструмента они аккуратно вскрыли дверь, не повредив её. Проникнув в квартиру, сотрудники перенесли женщину на кровать и передали родственникам, которые уже ждали рядом. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

В МЧС напоминают, что спасатели проводят вскрытие дверей только в строго определённых случаях: при наличии угрозы жизни и здоровью человека, когда взаперти оказались маленькие дети, инвалиды или пожилые люди, а также по запросу сотрудников полиции, скорой помощи или коммунальных служб. Если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации, незамедлительно звоните на единый номер экстренных служб 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше