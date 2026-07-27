Спасатели МЧС вызволили женщину-инвалида из запертой ванной в Магаданской области

В МЧС напоминают, что спасатели проводят вскрытие дверей только в строго определённых случаях: при наличии угрозы жизни и здоровью человека, когда взаперти оказались маленькие дети, инвалиды или пожилые люди, а также по запросу сотрудников полиции, скорой помощи или коммунальных служб. Если вы или ваши близкие оказались в подобной ситуации, незамедлительно звоните на единый номер экстренных служб 112.