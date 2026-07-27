Редкий лишайник лобарию из Красной книги нашли в Новосибирской области

Лобария меняет цвет в зависимости от погоды — от ярко-зелёного в сырую погоду до коричневого или сероватого в сухую. Она предпочитает влажные старовозрастные и пойменные леса, чаще всего селится на лиственных деревьях — рябине, иве, берёзе или осине.