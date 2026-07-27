Редкий лишайник лобарию из Красной книги нашли в Новосибирской области

Сотрудники заповедника «Васюганский» во время обследования территории обнаружили редкий лишайник — лобарию лёгочную (Lobaria pulmonaria). Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
Это низшее растение занесено в Красную книгу России, а также Томской и Новосибирской областей, где ему присвоена вторая категория редкости — «вид, сокращающийся в численности».
Лобария считается природным индикатором чистоты воздуха, поскольку селится только в экологически благополучных лесах.
Её название происходит от древнегреческого слова lobós («лопасть» или «пластина») и связано с крупным широколопастным телом (талломом) размером 10−25 сантиметров. Неровная ячеистая поверхность напоминает ткань лёгкого, поэтому лишайник и получил видовое название.
«Наши предки даже использовали этот лишайник для лечения болезней дыхательных путей», — рассказали в заповеднике.
Лишайник представляет собой трёхкомпонентный организм, состоящий из гриба, зелёной водоросли и особых бактерий. Гриб снабжает водоросль водой и минералами, а водоросль вырабатывает органику для питания.
Лобария меняет цвет в зависимости от погоды — от ярко-зелёного в сырую погоду до коричневого или сероватого в сухую. Она предпочитает влажные старовозрастные и пойменные леса, чаще всего селится на лиственных деревьях — рябине, иве, берёзе или осине.
Находка подтверждает высокое качество экосистемы заповедника и важность сохранения таких территорий. Учёные продолжат мониторинг для изучения распространения этого редкого вида.