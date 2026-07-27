Похудевшая актриса Ирина Пегова снялась в купальнике на побережье Турции

Российская актриса Ирина Пегова проводит свой отпуск на побережье Турции. В личном блоге похудевшая артистка поделилась с подписчиками фото в купальнике среди цветов и пальм.
Кроме того, Пегова опубликовала видео, на котором она катает детскую машинку на пляже у моря. На фоне звучит веселая музыка.
Подписчики оценили чувство юмора актрисы: «Я не бурлак и ты не Волга! Просто весело! Ирина, хорошего отдыха!»; «Я теперь тоже хочу такую машину»; «Лучшая забава на отдыхе»; «Это что — новые упражнения утренней зарядки?».
До этого артистка Ольга Дибцева призналась, что в период похудения колола «Оземпик». Однако препарат не помог актрисе — из-за него она начала толстеть. Несмотря на это, она все же смогла похудеть на 37 килограммов.
Помимо этого, актер Станислав Дужников, известный по роли в сериале «Воронины», тоже удивил поклонников экстремальным похудением. В личном блоге артист опубликовал видеозапись, на которой видно, как сильно изменился его внешний вид.
Гимнастка Юлия Синицына, в свою очередь, всего за два месяца избавилась от 15 килограммов, придерживаясь строгой диеты. Для этого она исключила из рациона мясо, углеводы и сладкое. «Вечерняя Москва» узнала, безопасно ли худеть так стремительно.