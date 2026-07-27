За ночь в территориях Красноярского края три человека погибли в авариях

По информации Госавтоинспекции, минувшей ночью в поселке Танзыбей Ермаковского округа Красноярского края 41-летний мужчина на ВАЗ-2115 врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате ДТП водитель легковушки погиб до приезда медиков. В Манско-Уярском округе также в ночь на 27 июля на 898-м км автотрассы Р-255 «Сибирь» 55-летний водитель Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Водитель легкового автомобиля и его 52-летняя пассажирка в результате аварии скончались на месте. Пострадал и 56-летний водитель фуры. На местах аварий работают следователи, которые выясняют обстоятельства происшествий. На 898-м км автотрассы Р-255 «Сибирь» в Манско-Уярском округе движение организовано по одной полосе.