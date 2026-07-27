В службу «112» не все ростовчане смогли дозвониться во время урагана

Во время разгула стихии в Ростовской области жители столкнулись с перебоями в дозвоне до экстренной службы «112». Губернатор региона Юрий Слюсарь пояснил, что трудности возникли из-за резкого роста нагрузки на линию.
По его данным, за короткий промежуток времени в службу поступило более восьми тысяч обращений. Система работала на пределе возможностей, из-за чего многие граждане не могли связаться с операторами.
Сейчас ситуация стабилизировалась. Глава региона подтвердил, что линия «112» полностью вернулась в штатный режим работы.
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