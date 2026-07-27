Экстренные службы устраняют последствия атаки БПЛА ВСУ на Ростов

Экстренные службы Ростова-на-Дону ликвидируют последствия воздушной атаки ВСУ, произошедшей в ночь на 27 июля. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем официальном канале.
По его данным, на месте происшествия уже работают все необходимые оперативные службы. Информация пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Администрация города призвала жителей соблюдать меры безопасности: не находиться на открытых участках улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам и сохранять спокойствие.
Ранее горожане сообщали о громких звуках в небе, после чего власти предупредили о работе сил ПВО и рекомендовали не выходить на улицу.
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