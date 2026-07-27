На рабочей неделе в Калининградской обещают потепление до +29°С

В понедельник и вторник температура днём составит +19… +21°С. В эти дни возможны небольшие осадки. В среду воздух прогреется до +23°С, в четверг потеплеет до +27°С, а в пятницу обещают уже +29°С. В регионе прогнозируют переменную облачность и без осадков.