В Дудинке экс-чиновника осудили за махинации с жильем для сирот (видео)

Позже бывший чиновник организовал покупку еще одной квартиры для сирот. Это жилье принадлежало его супруге. Его также продали по завышенной цене, а мужчина получил еще 880 тыс. рублей. Общая сумма незаконного дохода составила почти 1,8 млн рублей.