В Дудинке экс-чиновника осудили за махинации с жильем для сирот (видео)

В Дудинке Красноярского края бывший чиновник получил 3 года колонии общего режима за мошенничество при покупке квартир для детей-сирот. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным прокуратуры, мужчина отвечал за приобретение жилья для сирот. Он нашел владельцев однокомнатных квартир и предложил им продать жилье муниципалитету по завышенной цене. Разницу между реальной и завышенной стоимостью продавцы должны были передать ему.
Для оформления сделок он привлек знакомого риелтора. Тот разместил объявления о продаже квартир по завышенной цене. В итоге управление образования купило две квартиры за 3,8 млн и 3,79 млн рублей. После сделок продавцы передали участникам схемы 900 тыс. рублей.
Позже бывший чиновник организовал покупку еще одной квартиры для сирот. Это жилье принадлежало его супруге. Его также продали по завышенной цене, а мужчина получил еще 880 тыс. рублей. Общая сумма незаконного дохода составила почти 1,8 млн рублей.
Суд признал бывшего чиновника виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима.