Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за угрозы атаки БПЛА 27 июля

На территории Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности.

Аэропорт имени Чкалова закрыли в Нижнем Новгороде 27 июля. Об этом сообщили в прес-службе Росавиации.

Нижегородский аэропорт закрыли вместе с аэропортом в Калуге в 03:28. В ведомстве напомнили, что ограничения временные и распространяются на прием и запуск воздушных судов.

Из-за угрозы атаки БПЛА в Нижегородской области также ввели режим беспилотной опасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше