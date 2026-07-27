Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за угрозы атаки БПЛА 27 июля

Аэропорт имени Чкалова закрыли в Нижнем Новгороде 27 июля. Об этом сообщили в прес-службе Росавиации.
Нижегородский аэропорт закрыли вместе с аэропортом в Калуге в 03:28. В ведомстве напомнили, что ограничения временные и распространяются на прием и запуск воздушных судов.
Из-за угрозы атаки БПЛА в Нижегородской области также ввели режим беспилотной опасности.
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