Адвокат Жорин: Ларисе Долиной придется заплатить за подаренную квартиру

Певица Лариса Долина недавно стала обладательницей новой квартиры. Артистка получила квадратные метры в подарок от своих состоятельных друзей. Презент звезде сделали после долгих переживаний, связанных с потерей недвижимости в Хамовниках.
Адвокат Сергей Жорин объяснил, какие риски могут быть связаны с таким дорогостоящим подарком. Эксперт отмечает, что юридически такая ситуация вполне законна, никто не запрещает делать дорогостоящие подарки. Однако на саму Ларису Долину, раз она приняла презент, это налагает определенные обязательства — ей нужно будет отчитаться за дорогой подарок.
Оформить квартиру могут сразу на одаряемого или в последствии заключить договор дарения — все должно быть максимально прозрачно: как сделка, так и происхождение средств на покупку.
Несмотря на то, что жилье было подарено, за него все же придется заплатить. Речь идет о налогах. Если жилье подарено не близкими родственниками, то у одаряемого могут возникнуть налоговые последствия в виде обязанности уплатить НДФЛ. Сумма будет считаться исходя из стоимости недвижимости.
— При определенных обстоятельствах сделка может стать предметом судебного спора, например, если будут заявлены требования о ее мнимости, притворности либо если впоследствии возникнут вопросы к законности происхождения денежных средств, — уточнил Жорин в беседе с aif.ru.
Артистка уже переехала в новую квартиру и даже собралась съездить на море, чтобы отдохнуть. Лариса Долина вместе с семьей улетает на отдых уже 29 июля. А вот куда собралась звезда — она пока держит в тайне, пишет Life.ru.
Старая квартира звезды в Хамовниках была предметом судебных разбирательств, завершившихся в декабре 2025 года, когда Верховный суд признал, что право собственности на нее перейдет новой владелице — Полине Лурье.
Жилье певица в свое время продала под действием мошенников, а полученные средства отдала преступникам. Долгое время артистка не собиралась уступать свою недвижимость, но потом все-таки была вынуждена съехать на съемное жилье, пишет Царьград.