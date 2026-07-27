Адвокат Жорин: Ларисе Долиной придется заплатить за подаренную квартиру

Несмотря на то, что жилье было подарено, за него все же придется заплатить. Речь идет о налогах. Если жилье подарено не близкими родственниками, то у одаряемого могут возникнуть налоговые последствия в виде обязанности уплатить НДФЛ. Сумма будет считаться исходя из стоимости недвижимости.