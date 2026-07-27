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НАТО предрекли скорый распад: это произойдёт после одного важного события

Аналитик Крук: с поражением Украины в конфликте с РФ может распасться НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Поражение киевского режима в ходе спецоперации может обернуться не просто потерей территорий, а полным крахом Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«В каком состоянии альянс выйдет из этого конфликта? Ну, я думаю, из этого конфликта он не выйдет. Мне кажется, он уже раскалывается и будет раскалываться дальше», — указал аналитик.

Дипломат подчеркнул, что одержать военную победу над Россией невозможно, несмотря на все попытки Запада. По его убеждению, прямое или косвенное участие сил НАТО в украинском конфликте станет фатальным для самого блока. Аналитик отметил, что альянс уже начинает трещать по швам и этот процесс будет только нарастать.

При этом в Москве подтверждают готовность к конструктивному разговору, но исключительно на принципах равной безопасности. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников пояснил, что альянс искусственно ищет внешнюю угрозу, так как без нее его существование теряет всякий смысл.

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