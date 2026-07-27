НАТО предрекли скорый распад: это произойдёт после одного важного события

Дипломат подчеркнул, что одержать военную победу над Россией невозможно, несмотря на все попытки Запада. По его убеждению, прямое или косвенное участие сил НАТО в украинском конфликте станет фатальным для самого блока. Аналитик отметил, что альянс уже начинает трещать по швам и этот процесс будет только нарастать.