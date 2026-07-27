Москву ожидает «влажное тепло», сказал метеоролог Леус

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве 27 июля ожидается ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди.
Температура воздуха, по словам Леуса, составит 23−25 выше нуля и будет близка к климатической норме. Погоду синоптик охарактеризовал в мессенджере как «влажное тепло».
Атмосферное давление будет ниже нормы, составив 42 мм рт. ст.
28 июля будет чуть теплее, чем в предыдущий день.
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