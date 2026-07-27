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В Ростовскую область направляют аварийные бригады из соседних регионов

В Ростовскую область направили 26 аварийных бригад для восстановления электроснабжения.

В Ростовскую область направили 26 аварийных бригад для восстановления электроснабжения. Для ликвидации последствий стихии в донской регион прибыли дополнительные силы.

Поддержку оказывают специалисты «Кубаньэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго». Часть бригад уже находится на местах и приступила к ремонту поврежденных энергообъектов.

Привлеченные группы усилят местные аварийные службы, что позволит ускорить восстановление подачи электричества, в первую очередь — к социально значимым учреждениям. Работы продлятся до полного устранения технологических нарушений и возвращения света всем абонентам.