Хабаровские педагоги получили особый статус по указу президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому профессия учителя получила особый статус, а также расширились социальные гарантии педагогических работников. Инициативу выдвинула партия «Единая Россия». Глава государства поручил правительству пересмотреть нормы учебной нагрузки в течение полугода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности постановляю установить, что в Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, — отмечается в указе.
Согласно документу, учителя получили гарантии на получение условий для профессионального роста: возможности стать наставником, бесплатного доступа к электронным образовательным ресурсам, звания «Ветеран труда» после получения стажа работы сроком 25 лет.
— Я много лет работаю с молодыми педагогами и вижу: к нам приходят замечательные ребята. Не по принуждению, не ради больших денег, а с огнем в глазах, искренне горящие своим делом и профессией. Но бывает, что через два-три года они уходят — причина не в слабости, а в среде: родители, ученики, обстановка создают условия, в которых даже самому стойкому трудно выдержать. Мы стараемся окружить их вниманием, вовлечь в конкурсы, в профессиональные мероприятия. Районные и краевые соревнования, поддержка наставников, возможность расти — и по горизонтали, через мастерство, и по вертикали, через карьеру. Некоторые из наших подопечных уже стали завучами и директорами. Это лучший показатель того, что система работает, — отметила учитель математики средней школы № 3 поселка Солнечный Жанна Гайнанова.
Помимо этого, педагогам дается право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. Они могут претендовать на получение бесплатной юридической помощи, а также защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью.
— Статус учителя — материя тонкая. Он складывается годами, и здесь важна не только бюрократия, но и общественное отношение: нужно больше говорить о педагогах, показывать их труд в фильмах, в новостях, в открытых дискуссиях. Защищать их права не на словах, а на деле. Пресекать грубость, неуважение, хамство — делать это системно. Тогда и статус будет расти не искусственно, а естественно, — решительно подчеркнула Жанна Гайнанова.
Президент РФ поручил правительству в течение полугода подготовить все необходимое для выдачи каждому учителю специального удостоверения, подтверждающего статус российского педагога. Также чиновники прорабатывают новые нормы рабочего времени и объема нагрузки.