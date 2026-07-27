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Мошенники звонят самарцам под видом сотрудников маркетплейсов

В Самаре аферисты требуют данные для отмены несуществующего заказа.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники звонят самарцам под видом сотрудников маркетплейсов, сообщая об окончании срока бесплатного хранения заказа и требуя код из СМС, якобы для отмены списания средств. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Опасность этой схемы в том, что мошенники используют привычные для миллионов людей ситуации. Многие действительно регулярно оформляют заказы и могут не вспомнить, какой товар в доставке. Этим и пользуются злоумышленники, создавая ощущение срочности», — говорится в сообщении.

Код из СМС нужен для входа в аккаунт или изменения данных, а сотрудники маркетплейсов не запрашивают такие коды по телефону. Если поступил подобный звонок, проверьте информацию в официальном приложении или на сайте, действия по инструкциям незнакомцев могут привести к потере доступа к аккаунтам и финансам.