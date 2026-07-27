Мошенники звонят самарцам под видом сотрудников маркетплейсов

Код из СМС нужен для входа в аккаунт или изменения данных, а сотрудники маркетплейсов не запрашивают такие коды по телефону. Если поступил подобный звонок, проверьте информацию в официальном приложении или на сайте, действия по инструкциям незнакомцев могут привести к потере доступа к аккаунтам и финансам.