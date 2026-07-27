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Волгоградцев проконсультируют после вспышки энтеровирусной инфекции на Урале

В Волгоградской области жителям расскажут, как избежать заражения энтеровирусной инфекцией. Территориальное управление.

В Волгоградской области жителям расскажут, как избежать заражения энтеровирусной инфекцией. Территориальное управление Роспотребнадзора с сегодняшнего дня, 27 июля, проводит «горячую» линию по этой теме.

Звонков жителей, которые желают просветиться в этом вопросе, в управлении ждут до 7 августа в рабочие дни с 10:00 до 17:00 мск, кроме обеденного время с 12:30 до 13:00 мск.

В Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области позвонить можно по телефонам: 8−8442−24−36−43, 8−8442−24−36−45 и 8−8442−24−36−60.

По данным федеральных СМИ, в настоящее время следователи выясняют причины вспышки энтеровирусной инфекции в санатории «Обуховский», где пострадали дети. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Фото из архива V102.RU.

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