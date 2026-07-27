На гастрономическом фестивале в Сиэтле застрелили двух человек

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в Сиэтле погибли два человека, еще по меньшей мере пять получили ранения. Об этом сообщила пресс-секретарь городской пожарной службы Грейс Нуньес.
Стрельба произошла на территории комплекса Seattle Center, где в тот день завершался трехдневный гастрономический фестиваль Bite of Seattle. Как пишет NBC News, после первых выстрелов среди посетителей началась паника.
Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия к 18:00. Четырех человек с огнестрельными ранениями доставили в медицинский центр Harborview, еще одна женщина с легкими травмами отказалась от госпитализации.
По словам представительницы центра Сьюзан Грегг, среди госпитализированных — маленький ребенок, 23-летний мужчина и две взрослые женщины. По ее словам, один из пациентов находится в критическом состоянии, пишет AP News.
Мэр Сиэтла Кэти Уилсон сообщила, что полиция задержала двух подозреваемых.
Как пишет NBC News, организаторы Bite of Seattle утверждают, что их ежегодный фестиваль посещают более 350 тыс. человек.
В июле неизвестный открыл стрельбу по прохожим во время фестиваля в канадском городе Торонто. Два человека погибли и еще шестеро получили ранения.
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