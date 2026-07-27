Что случилось с детскими консервами в жестяных банках от Оршанского комбината

Что случилось с детскими консервами в жестяных банках от Оршанского мясокомбината комбината. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил руководитель отдела продаж Константин Чеховский.
Специалист обращает внимание на отзывы белорусов, которые ищут детское питание в жестяной банке и уточняет:
— Не производилось детское питание никогда в жестяной банке. Есть особые допуски и требования по производству детского мясного пюре, и там использовалась алюминиевая банка.
Константин Чеховский добавляет: алюминиевая тара, использовавшейся при производстве консервов, закупалась извне. В рамках программы по импортозамещению было принято решение о ее замене на стеклянную баночку белорусского производства.
Указанная замена, подчеркивает специалист, никак ни отразилась ни на рецептурах (они были сохранены), ни на самом наполнении баночки.
— Стекло — нейтральный материал, который не контактирует с пищей, не изменяет ее. Плюс удобство разогрева. Однозначно оно экологичнее, — заметил Чеховский.
Также проводится работа, связанная с сохранением стоимости.
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