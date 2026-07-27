Высший пилотаж: опубликована программа авиафестиваля под Новосибирском

Программа первого дня, 1 августа, стартует в 11:00 с полетов мотодельтапланов и воздушных шаров. Официальное открытие с приветствиями почетных гостей и первых лиц региона состоится в полдень. До позднего вечера небо будет занято авиатехникой, параллельно с концертами музыкальных коллективов. Кульминацией субботы станет грандиозный праздничный фейерверк в 22:30.Воскресенье, 2 августа, начнется в 09:00. Утренняя часть будет посвящена полетам легкой авиации и торжественному открытию второго дня. Особым украшением программы станет выступление Новосибирского фестивального симфонического оркестра, которое пройдет под впечатляющий аккомпанемент авиашоу. Завершится фестиваль в 15:00 торжественным закрытием и розыгрышем призов от партнеров.