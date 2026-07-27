Высший пилотаж: опубликована программа авиафестиваля под Новосибирском

Здесь состоится XV авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!», который обещает стать одним из самых зрелищных и масштабных событий этого лета в Новосибирской области.
В этом году мероприятие имеет особый статус: оно посвящено сразу двум знаковым датам — 110-летию морской авиации ВМФ России и 95-летию Военно-транспортной авиации. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая гармонично объединяет современные достижения авиации и богатую историю отечественного воздухоплавания.
Главной изюминкой фестиваля станут показательные полеты. В небо поднимутся экипажи Воздушно-космических сил, включая знаменитую пилотажную группу «Русские витязи», а также команды «Барсы» и «Первый полёт». Зрители смогут увидеть в действии современные ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», мотодельтапланы и парашютистов, выполняющих групповые прыжки с флагами. Воздушную программу также дополнят пролеты классических вертолетов Robinson и Ми-2.
Праздник не ограничится только небом. На земле развернется масштабная выставка, где будут представлены образцы авиационной и автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, ретро-автомобили и экспонаты байк-клубов. Для семей с детьми будут работать аттракционы, а атмосферу праздника поддержат полевая кухня, летние кафе и ярмарка сувенирной продукции.
Программа первого дня, 1 августа, стартует в 11:00 с полетов мотодельтапланов и воздушных шаров. Официальное открытие с приветствиями почетных гостей и первых лиц региона состоится в полдень. До позднего вечера небо будет занято авиатехникой, параллельно с концертами музыкальных коллективов. Кульминацией субботы станет грандиозный праздничный фейерверк в 22:30.Воскресенье, 2 августа, начнется в 09:00. Утренняя часть будет посвящена полетам легкой авиации и торжественному открытию второго дня. Особым украшением программы станет выступление Новосибирского фестивального симфонического оркестра, которое пройдет под впечатляющий аккомпанемент авиашоу. Завершится фестиваль в 15:00 торжественным закрытием и розыгрышем призов от партнеров.