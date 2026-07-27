Свернули «Таганий рог»: калининградские регбисты выиграли Кубок России по пляжному регби

На пути к пятому в истории клуба титулу калининградцы не потерпели ни одного поражения. В четвертьфинале обыграли команду Чувашской Республики 9:2, затем отправили в бронзовый матч сборную Самарской области 11:5. А в финале встретились с коллективом «Таганий рог» и победили 5:4.