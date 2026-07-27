Свернули «Таганий рог»: калининградские регбисты выиграли Кубок России по пляжному регби

Команда «Балтийский шторм» выиграла Кубок России по пляжному регби, который проходил в Казани. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
На пути к пятому в истории клуба титулу калининградцы не потерпели ни одного поражения. В четвертьфинале обыграли команду Чувашской Республики 9:2, затем отправили в бронзовый матч сборную Самарской области 11:5. А в финале встретились с коллективом «Таганий рог» и победили 5:4.
Калининградская команда «Балтийский шторм» в июне 2026 года установила не только клубный, но и вообще рекорд Высшей лиги чемпионата России по классическому регби. В столице наши земляки разгромили московский «Спартак» со счётом 104:0.